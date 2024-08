Tony Ramos sobre cirurgia na cabeça: "Medo não bateu"

O ator Tony Ramos participou do Conversa com Bial, na madrugada desta sexta-feira (9/8), e confessou que não sentiu medo, mesmo após a necessidade de se submeter a uma cirurgia na cabeça, por causa de um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio.

"Acredite se quiser, mas medo não bateu. Bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui, da minha companheira falando comigo, dando beijinho, aí você diz: Papai do Céu, obrigado", confessou o ator em entrevista ao Bial.

O ator veterano confessou que gostar de beber, mas sem excessos, e tem horror em fofoca sobre a vida dos outros. "O que eu sei junto com a minha companheira é: nunca fofocar. Você não nos verá no arredondado da fofoca. A gente não gosta, por temperamento", frisou.

Recentemente, Tony Ramos foi flagrado com sua esposa, Lidiane Barbosa, embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

