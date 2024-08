Tássia Reis faz show neste sábado com turnê especial no Festival CoMA

Neste sábado (10/8), a cantora e compositora paulista Tássia Reis se apresenta no Festival CoMA. Natural de Jacareí (SP), Tássia sobe ao Palco Conexões às 21h40, conforme cronograma divulgado pelo evento. Animada e com muita expectativa para se apresentar, a artista conversou com o Correio e revelou detalhes sobre a carreira e principais inspirações do meio musical.

Tássia Reis é uma cantora que esbanja carisma e talento. Durante a conversa — cheia de risadas contagiantes e muito bom-humor —, a artista abordou aspectos interessantes sobre a mais recente turnê que tem feito. A série de shows tem como objetivo celebrar os 10 anos de carreira de Tássia, que começou em 2014, com o lançamento do EP homônimo, Tássia Reis. A turnê também serve de apoio para o EP Bem longe do fim, lançado em março deste ano e que comemora a década de carreira.

Ao Correio, Tássia confirma o fato de ser bastante influenciada por uma quantidade expressiva de outros artistas, dado que a música feita por ela não se limita a um estilo ou gênero musical. “Acho que Alcione e Djavan são as minhas maiores referências musicais, não só no Brasil, mas no mundo mesmo, que fazem músicas que me alimentam a alma”, afirma ela. A música de Tássia Reis transita entre o rap e o jazz, o samba e a MPB. Próxima de finalizar, a turnê Tássia Reis canta Alcione mostrou um lado da cantora mais ligado ao samba, ritmo que escuta religiosamente desde muito antes de fazer sucesso.

Nesta sexta-feira (9), Tássia anunciou Asfalto selvagem, novo projeto que será lançado na próxima sexta (16). Com notáveis referências de samba, a cantora parece inaugurar uma nova fase, diferente dos aclamados discos anteriores Outra esfera e Próspera.

Festival CoMA

Localizado nos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), o Festival Consciência, Música & Arte recebe, neste sábado também, artistas como Hellen, Klap, Jaloo, Mãeana e Criolo. Um festival independente, o evento tem como premissa dar destaque a cantores, músicos e demais artistas, mas também comunicadores e empreendedores igualmente independentes.

Desde que começou, no último fim de semana, cantores e bandas como Tulipa Ruiz e Maglore reuniram centenas de espectadores para shows energéticos e memoráveis. O espaço do festival foi especialmente pensado de modo a contemplar necessidades do público, como praça de alimentação e calçadas acessíveis para pessoas com deficiência motora.

Três perguntas para//Tássia Reis

Qual a sua relação com o público de Brasília?

Se eu não me engano, o primeiro festival que eu fui cantar foi um festival em Brasília, que foi o Satélite 061 e, eu fui super bem recebida. Brasília está comigo desde o comecinho e sempre tive experiências incríveis tocando por aí. Para mim é muito especial, principalmente agora que eu estou comemorando esses 10 anos de carreira. Faz muito sentido passar pelo Festival CoMA com esse show tão especial para mim e poder retribuir o carinho que eu sempre recebi através da minha performance no palco.

Próxima de finalizar a turnê Tássia Reis canta Alcione, qual a sua relação com a música da Marrom?

É uma coisa de berço, pois meus pais já gostavam do som dela. A gente tinha pelo menos dois ou três DVDs da Alcione em casa. Eu cresci com a imagem dela, com a irreverência dela e com a música dela nos ouvidos.

Quais as expectativas para o show no Festival CoMA?

Eu sinto que as pessoas vão se conectar bastante e eu vou me divertir muito. Espero que todo mundo se divirta também, porque é muito divertido fazer esse show com a minha banda, que também é incrível.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Ibarra