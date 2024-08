Bruno Gagliasso, Luciano Camargo e Zeze Di Camargo e outras celebridades que apostaram no transplante capilar - (crédito: Reprodução / Internet)

Nos últimos anos, o transplante capilar tem se tornado uma escolha popular entre celebridades e figuras públicas que buscam melhorar sua aparência e autoestima. Diversos famosos, como Elton John, Luciano Camargo, Lucas Lima, Everton Ribeiro, Zezé Di Camargo e Bruno Gagliasso, recorreram ao procedimento para combater a calvície e restaurar a densidade capilar. Esse aumento na visibilidade do transplante capilar reflete sua crescente aceitação e eficácia, demonstrando que a busca por soluções estéticas e de bem-estar transcende o mundo das celebridades e atinge um público cada vez maior.

Com o avanço das técnicas e a crescente popularidade dos transplantes capilares, surgem também os mitos e as dúvidas sobre o procedimento. Para esclarecer esses pontos e fornecer informações precisas, conversamos com a Dra. Juliane Viana, dermatologista especialista em transplantes capilares e fundadora da LouVi Clinic.

A Dra. Juliane Viana é conhecida por sua abordagem meticulosa e personalizada no tratamento da calvície. Segundo ela, "o transplante capilar evoluiu significativamente nos últimos anos. Hoje, utilizamos técnicas avançadas, como a FUE (Extração de Unidades Foliculares) que proporcionam resultados naturais e eficazes".

Um dos principais mitos é que o transplante capilar é um procedimento extremamente doloroso. A Dra. Viana explica: "Graças à anestesia local e às técnicas minimamente invasivas, a maioria dos pacientes relata um desconforto mínimo durante e após o procedimento. A dor é bem controlada e os pacientes geralmente podem retornar às suas atividades normais em poucos dias".

Outro mito comum é que o transplante capilar é uma solução temporária. A Dra. Viana destaca que "o transplante capilar oferece resultados duradouros para as áreas tratadas. No entanto, a calvície pode continuar a se desenvolver em outras áreas, por isso é importante manter um acompanhamento contínuo e considerar tratamentos complementares".

A Dra. Viana também aborda a questão da aparência natural dos cabelos transplantados. "Com as técnicas modernas e a experiência de um profissional qualificado, o cabelo transplantado pode parecer muito natural. O segredo está na habilidade do cirurgião em realizar um planejamento detalhado e na execução precisa da técnica".

Ela esclarece que nem todos são candidatos ideais para o transplante capilar. "A elegibilidade depende de fatores como a causa da calvície, a densidade do cabelo doador e a saúde geral do paciente. É fundamental uma avaliação completa para determinar a melhor abordagem". Além disso, a doutora enfatiza a importância dos cuidados pós-operatórios. "É crucial seguir as orientações pós-operatórias para garantir uma recuperação adequada e maximizar os resultados. Isso inclui evitar atividades intensas, proteger a área transplantada e utilizar os produtos recomendados", conclui.

