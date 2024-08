Juan Paiva relembra ‘desespero’ ao descobrir que seria pai na adolescência

O ator Juan Paiva, atualmente com 26 anos, recordou em entrevista ao Gshow, o ‘desespero’ que bateu quando ele descobriu que seria pai na adolescência. Na época, o artista tinha 16 anos.

"A notícia, às vezes, dá um certo desespero", disse Juan. Apesar dos desafios, o ator da novela Renascer explicou que a chegada da filha, Analice, fruto de seu relacionamento com Luana Souza, mudou sua vida para melhor:

"Mas a minha filha é uma benção na minha vida. Assim que ela nasceu engatei o meu primeiro trabalho na TV, em ‘Totalmente Demais’. E isso foi me tranquilizando. O desafio é viver o presente e sem saber como será o futuro", destacou.

Juan Paiva citou algumas das mudanças que a paternidade trouxe para a sua vida: "A paternidade mudou a minha cabeça por completo. Passei a ter mais responsabilidade, maturidade; e não posso negar que ter a minha filha foi uma alegria. Ela é o meu xodó! Claro que enfrentei desafios, como acontece com qualquer pai. E não tem jeito: a gente enfrenta tudo com os recursos que temos. É isso", explicou.

Mesmo com a rotina intensa de gravações e muito trabalho, Juan Paiva disse que busca separar um tempo para ficar com a filha: "Ela entende a minha correria e nunca me cobra nada. É uma filha amorosa demais. Às vezes, até consigo a colocar para dormir. Quando estou em casa procuro estar perto dela para aproveitarmos muito esse tempinho juntos", contou ele.

"Ela está crescendo, e vou aprendendo com a minha filha a cada dia. Sempre tem uma novidade. E vamos caminhando, aprendendo um com o outro. Daqui a pouco a gente faz parte da mesma geração porque fui pai muito novo. Hoje ela está com 10 anos e eu com 26 e estamos curtindo tudo juntos", acrescentou.

Sobre os planos de ter mais filhos, Juan disse: "No momento não penso em ter mais filhos. Porém, mais lá na frente, isso pode mudar. A Analice é o meu xodó e ainda estou muito novo. Agora, vai ter que ser tudo planejado", afirmou o ator.

