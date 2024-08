Ao vivo, Celso Portiolli acerta chute na cabeça de ex-BBB e vídeo viraliza

Celso Portiolli acerta chute na cabeça do ex-BBB Marcus Vinicius - (crédito: Reprodução/SBT)

Durante o quadro "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal" deste domingo (11/8), um incidente inusitado chamou a atenção dos telespectadores. Na ocasião, o apresentador Celso Portiolli acabou chutando acidentalmente o ex-participante do BBB 24, Marcus Vinícius.

O chute aconteceu durante uma das provas do programa, onde Censo estava interagindo de maneira descontraída com os participantes. Empolgado e buscando agregar diversão ao momento, o apresentador tentou demonstrar uma forma divertida de realizar a tarefa, mas, sem querer, acertou um chute leve na cabeça de Marcus Vinícius.

Embora o chute tenha sido claramente não intencional, o momento causou uma onda de surpresa e risadas entre a plateia e os demais participantes.

Celso Portiolli, por sua vez, prontamente se desculpou com Marcus e com os telespectadores, garantindo que tudo não passou de um acidente e que seu único objetivo era divertir. Felizmente, Marcus não se feriu e levou a situação com bom humor, continuando a participar da atração normalmente.

O vídeo do acidente rapidamente viralizou, sendo amplamente compartilhado nas redes sociais, gerando reações divertidas e debates entre os fãs do programa. Confira:

o marcus vinicius do bbb tomando uma pesada do celso portiolli ao vivo #domingolegal pic.twitter.com/8S9dhiaKRM — Televizona (@TeIevizona) August 11, 2024

o Celso Portiolli chutando o Marcus Vinícius kkkkkk pic.twitter.com/bq61h3m0bu — maria (@mariacomeents) August 11, 2024

