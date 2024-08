Artista sergipano ganha exposição em galeria de Berlim

A exposição conta com 10 fotografias elaboradas ano passado pelo artista - (crédito: Reprodução)

O artista visual sergipano Wilame Lima transforma a dor em arte no Projeto drag queen, agora em cartaz em Berlim. A mostra pode ser visitada no site da Galeria Azur e reúne dez fotografias que fazem parte do projeto.

Homossexual, preto e nordestino, Wilame sempre vivenciou momentos de preconceitos e medos. São esses sentimentos que ele transformou em expressão artística. “Comecei desenhando, tal qual eu fazia quando era criança, depois fiz fotocolagens e até mesmo experiências com inteligência artificial, mas descobri que a melhor forma de me manifestar é através de fotografias”, relata, em nota.

Criado em 2023, o Projeto drag queen é uma homenagem a um amigo assassinado em 2019, vítima de homofobia. A obra do artista visual ressalta um tom político, com foco em temas como homofobia e colonialismo, sem deixar de lado uma linguagem poética e sensível que permita a abstração.