Poesia Acústica traz sertanejo para 16ª edição e terá Ana Castela

Com mais de oito bilhões de plays nas plataformas digitais, o projeto Poesia Acústica traz, pela primeira vez, o sertanejo em sua 16ª edição. Os veteranos Xamã, Filipe Ret, L7NNON, Orochi e Lourena se juntam aos estreantes Mc Ph e Ana Castela.

O rap no estilo voz e violão se tornou febre na internet em 2017. A partir dessa época, surgiu a ideia de juntar novos artistas para compor uma música em conjunto, que se firmou como o maior projeto de rap nacional: o Poesia Acústica. A música e o clipe desta edição já estão disponíveis nas plataformas digitais.

“Estamos vendo cada vez mais a mistura do sertanejo com outros gêneros musicais. E agora teremos sertanejo e rap no Poesia. Acredito que essa parceria vai inspirar muita gente”, relata Ana Castela, em nota.