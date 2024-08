LH e Banda fazem estreia no Clube do Choro com repertório eclético

LH e Banda debutam no Clube do Choro nesta quinta-feira (15/8). Com show energético de alto padrão, a banda traz hits atemporais que convidam o público a dançar e cantar. A ideia da performance no Clube do Choro é consolidar e apresentar os talentosos músicos que compõem a cena brasiliense. LH e Banda surgiu de uma paixão antiga que o gaúcho LH, ou Luiz Henrique, tem desde a infância. Após se consolidar no ramo empresarial e no ramo da informática, Luiz Henrique procurou aulas de cajon. “Há 12 anos, comprei um cajon e fui para a Internet procurar por um professor. Nesta época eu não tocava nada. O Google me presenteou com a indicação do Carlos Pial. Até hoje estamos tocando juntos. Ganhei um mestre da maior qualidade e um grande amigo”, conta Luiz Henrique, aso falar sobre o surgimento da banda.

Do cajon, Luiz Henrique migrou para outros instrumentos de percussão, até chegar na bateria, sua grande especialidade. O repertório do show passa por um passeio eclético, com canções de George Harrison, Santana e Eric Clapton à Titãs, Ed Motta e Tim Maia. “De uns anos para cá, com mais tempo livre, pude me dedicar muito mais e, assim, transformar este hobby em um compromisso sério. Hoje tenho a honra de poder tocar com um time de craques, o que me deixa à vontade para convidar a todos para que venham curtir nossas apresentações”, diz.

O show LH e Banda — Hits de todos os tempos apresenta um setlist que mescla hits inesquecíveis de várias épocas com sucessos atuais, contando com LH na bateria; Carlos Pial na percussão; Edson Arcanjo no violão; Henrique Ferreira na guitarra; Dennes Sousa no baixo; Marcinho Silva no Piano; Marcio Bezerra no saxofone, Adil Silva no Trombone e Westonny Rodrigues no trompete, além das vozes ilustres de Ana Amaral, Calebe Tavares, Janio Lima e da ex-participante do The Voice, Rosana Brown.





Serviço

Show LH E BANDA – Hits de Todos os tempos

Nesta quinta-feira (15/8), a partir das 20h30, no Clube do Choro. Ingressos a partir de R$40 na plataforma Bilheteria Digital.