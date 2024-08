Projeto de samba Parada de Quinta ocupa o Anexo BZ nesta quinta

O Anexo BZ é palco do projeto cultural mais recente de samba no DF, o Parada de Quinta, realizado todas as quintas-feiras a partir das 18h no Anexo BZ. O espaço fica localizado no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN). Os ingressos podem ser retirados na plataforma do Sympla.

O Parada de Quinta surge com a proposta de promover culturalmente e valorizar o samba e os artistas locais de Brasília, “Fomentar a cultura de música boa e artistas locais incríveis do samba que sempre serão bem-vindos, buscando a diversidade e igualdade entre os músicos, clientes e staff. Nosso objetivo é anexar as tribos e criar um ambiente alegre e de boa energia”, comenta Daphinie Torquato, uma das sócias do Anexo BZ, ao Correio.

O projeto é uma parceria com o grupo sambista brasiliense Pé no Chão que se apresenta regularmente todas as quintas no Anexo BZ. O repertório do grupo vai desde músicas de artistas clássicos do gênero como Cartola, Fundo de Quintal a sambas mais atuais, sem perder o respeito pela ancestralidade do samba. O grupo também é solícito com pedidos de canções do público. Se apresentando desde 2022, o Pé no Chão é formado por artistas já familiarizados com o samba e o pagode. “O Pé no Chão tem músicos muito novos, mas com uma referência e uma criação no berço do samba. Alguns foram criados em escolas de samba, outros em terreiros ou pagodes de fundo de quintal”, comenta a jornalista e produtora do grupo, Ana Freire, ao Correio.

Além disso, o público pode esperar um ambiente agradável, com opções de drinks diversificados e um vasto cardápio de comidas deliciosas, e claro, uma ótima roda de samba.





Serviço

Parada de Quinta

Nesta quinta-feira (15/8), no Anexo BZ, no SAAN, a partir das 18h. Ingressos disponíveis no site: https://www.sympla.com.br/evento/parada-de-quinta-15-08/2593771?referrer=www.google.com .