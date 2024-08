AppleTV+ confirma segunda temporada da série 'Matéria Escura'

A AppleTV+ confirmou a segunda temporada de Matéria Escura. A primeira temporada conta a história de Jason Dessen ( Joel Edgerton) e o sequestro que o levou para uma realidade paralela de sua própria vida.

O best-seller do The New York Times escrito pelo diretor Blake Crouch ganha vida com as interpretações de Joel Edgerton (Loving: Uma História de Amor), pela vencedora do Oscar Jennifer Connelly (Uma Mente Brilhante, Top Gun: Maverick), pela atriz brasileira Alice Braga (A Rainha do Sul, O Esquadrão Suicida).

A segunda temporada deve trazer a resolução de algumas das aventuras percorridas pelo físico, professor e pai de família Jason Dessen (Joel Edgerton). As expectativas para a segunda temporada são grandes, pois Matéria Escura foi considerada a melhor série de ficção científica de 2024.

