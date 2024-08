'O Retorno de Simone Biles: Parte Dois' ganha data de estreia

O Retorno de Simone Biles, série documental distribuída pela Netflix, tem parte dois com data de estreia marcada para dia 25 de outubro. Com mais dois episódios com cerca de 45 minutos cada, o seriado acompanha a medalhista olímpica americana na sua preparação para as Olimpíadas de Paris de 2024. A série é produzida em associação com o Canal Olímpico.

Em 17 de julho de 2024, a primeira parte do documentário estreou na plataforma de streaming, retratando a jornada de Biles desde seu afastamento nos Jogos Olímpicos de Tóquio. De forma mais íntima, o programa aborda a saúde mental da ginasta, além dos desafios que ela enfrenta no dia a dia. Agora, a jornada de Simone Biles será acompanhada desde a classificação para as olimpíadas de 2024 até os bastidores das apresentações que conquistaram medalhas de ouro e prata.

Katie Walsh segue assinando a direção do projeto. Entre os produtores executivos estão Gotham Chopra e David Herren. A parte um do seriado foi bem avaliada pelos telespectadores e críticos, com uma avaliação média de 7.2, segundo o IMDb.