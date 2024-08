"Sempre será exemplo", diz Barroso sobre Silvio Santos

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), lamentou a morte do apresentador Silvio Santos, na manhã deste sábado (17). O comunicador morreu aos 93 anos, em São Paulo, no hospital onde estava internado.

“Um dos maiores comunicadores do Brasil, Silvio Santos tem uma história de sucesso empresarial que sempre será exemplo. Um empreendedor que, do zero, criou uma das maiores emissoras de televisão do país", declarou Barroso, se referindo a fundação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Barroso afirmou que Silvio deixou uma marca na história da comunicação no Brasil. "Deixará marca eterna na comunicação brasileira por sua conexão única com o público e que atravessou gerações", completou.

O magistrado manifestou pesar e declarou apoio a familiares, amigos de Silvio Santos e funcionários do SBT. "Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os funcionários do SBT", finalizou o ministro. Silvio sofria com problemas de saúde nos últimos meses e teve a condição agravada após ser diagnosticado com um quadro de H1N1.









































O ministro Alexandre de Moraes também se manifestou e disse que Silvio é o maior comunicador do país. “O Brasil perde o maior apresentador e comunicador de sua história: Senor Abravanel, nosso Silvio Santos. Trabalhador, competente e visionário, sempre soube se comunicar - geração após geração - com todos os brasileiros e brasileiras com sinceridade, alegria e, acima de tudo, muita humildade. Meus sentimentos a toda sua família, na certeza de que seu legado de trabalho e alegria será eterno", destacou.

O ministro Luiz Fux revelou que conversou recentemente por telefone com Silvio, que era amigo de seu pai. O magistrado afirmou que combinou um jantar com o comunicador, mas não deu tempo de realizar o compromisso. “Silvio Santos, por meio de sua comunicação televisiva, fez o público brasileiro usufruir na plenitude ao direito à felicidade. Estava sempre sorrindo. Nutriu os brasileiros do sentimento da alegria dominical que conduzia as famílias a se reunirem para assisti-lo", disse.

"Coincidentemente, na época em que era camelô, mantinha amizade com meu saudoso pai, a quem se junta nessa finitude da sua vida dedicada às famílias e ao Brasil. Recentemente conversei com Silvio ao telefone e ficamos de marcar um jantar. Infelizmente não deu tempo. Por agora, avisem aos céus: Silvio Santos vem aí!”, completou Fux.