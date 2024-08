Eliana, Portiolli e outros famosos lamentam morte de Silvio Santos

A morte do apresentador Silvio Santos causou grande comoção entre famosos de todo o país, incluindo os colegas de emissora. O ícone da TV brasileira morreu neste sábado (17/8), aos 93 anos. Silvio foi internado várias vezes em São Paulo desde o início do mês.

O apresentador e empresário ganhou grande destaque na televisão ao comandar o programa Silvio Santos, que comandou por décadas. Nas redes sociais, famosos, amigos e autoridades lamentaram a morte.

Celso Portiolli, apresentador do SBT que conviveu com Silvio por vários anos, publicou uma homenagem ao empresário. Quem também lamentou a morte de Silvio foi Eliana. Gil do Vigor, Priscilla e outros famosos também lamentaram nas redes. Confira:

Celso Portiolli

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande.

Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos.

Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior."

Jair Bolsonaro

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jair M. Bolsonaro (@jairmessiasbolsonaro)

Eliana

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Gil do Vigor

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GIL DO VIGOR (@gildovigor)

Priscilla

"Silvio Santos me deu uma oportunidade que mudou a minha vida e da minha família pra sempre. Serei eternamente grata. Descanse em paz!"

Silvio Santos me deu uma oportunidade que mudou a minha vida e da minha família pra sempre. serei eternamente grata. descanse em paz! ?? — PRISCILLA (@_apriscilla_) August 17, 2024

Saiba Mais Diversão e Arte Jojo Todynho tem mamas reduzidas em quase 1 quilo, e médico explica técnica

Jojo Todynho tem mamas reduzidas em quase 1 quilo, e médico explica técnica Diversão e Arte Com crise de ansiedade, Gil do Vigor não consegue entrar em voo

Com crise de ansiedade, Gil do Vigor não consegue entrar em voo Diversão e Arte Morre Silvio Santos, ícone da TV brasileira, aos 93 anos de idade