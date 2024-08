Silvio Santos foi tema de escola de samba e parou a Sapucaí

Entre os vários momentos históricos de Silvio Santos, que morreu neste sábado (17/8) por complicações da H1N1, a internet resgatou o dia em que o apresentador foi estrela do carnaval do Rio de Janeiro. Em 2001, o dono do SBT foi tema do desfile da Tradição na Marquês de Sapucaí, com direito ao apresentador no carro abre-alas da agremiação.

O enredo intitulado “Hoje é domingo, é alegria. Vamos sorrir e cantar”, com samba assinado por Lourenço e Adalto Magalha e Orlando Júnior responsável pelo desfile. Os carros alegóricos contavam a história do apresentador e contou com grandes nomes do SBT, como Hebe Camargo e Gugu Liberato.













































O Baú da Felicidade veio no abre-alas e, nos demais carros, o enredo foi mostrando detalhes da vida de Silvio, começando pela época em que era camelô. Vários programas que fizeram história na TV brasileira foram representados. “Domingo no parque”, “Show do milhão” e “Troféu imprensa” apareceram nas fantasias e alegorias da escola.

O samba seguia a mesma linha e começava com a locução de Lombardi. Confira a letra:

“Olha que glória, que beleza de destino

Pra esse menino Deus reservou, ô ô

Ele cresceu, ele venceu, vive sorrindo

Com muito orgulho foi camelô

Nasceu na Lapa No Rio de Janeiro

Esse artista é o enredo da nossa Tradição

Foi do rádio minha gente

Hoje na televisão, oi, patrão

Faz o dia mais contente, a alegria do povão

Qual é o preço Lombardi, diz aí (hahaê)

Qual é a música quem sabe, canta aí

Quem quer dinheiro?

O aviãozinho vai subir

Minhas colegas de trabalho

Que beleza de auditório

Abre a Porta da Esperança

É Namoro na TV

Boa noite, Cinderela

Gosto de você

Em Nome do Amor,

Eu quero morrer de prazer

Laiá laiá oi

Laiá laiá oi

É um Baú de Felicidade

Vamos cantar

Vamos brincar

Vamos sorrir

É domingo é alegria

Silvio Santos vem aí”

Naquele carnaval, a escola Tradições terminou em oitavo lugar. No carnaval de 2024, o desfile foi reexibido pelo SBT, após comando do próprio Silvio Santos, que já estava fora da TV.

A transmissão fez com que o noticiário SBT Brasil fosse encerrado mais cedo. O SBT usou a transmissão original da Globo, mas com o crédito "imagens da internet". Posteriormente, Daniela Beyruti, filha de Silvio e presidente da emissora, agradeceu publicamente à concorrente, por não ter processado o SBT por ter exibido as imagens sem autorização.