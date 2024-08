Sem velório, Silvio Santos escolheu sepultamento judaico; entenda cerimônia

Após declarada a morte do apresentador Silvio Santos neste sábado (17/8), a família Abravanel informou que não realizará velório para Silvio, a pedido do próprio ainda em vida. Como judeu, o empresário decidiu ser sepultado de acordo com os costumes judaicos.

Nesta tradição, o morto costuma ser sepultado no mesmo dia da morte, pois é considerada uma falta de respeito adiar o sepultamento. Os judeus acreditam que a alma só descansa após a cerimônia.

O sepultamento de um judeu envolve rituais conduzidos pela Chevra Kadisha (Sociedade Sagrada), que é responsável por preparar o corpo conforme pedem as tradições religiosas.

Depois da morte do indivíduo, a família notifica a Chevra Kadisha, que realiza o ritual de purificação conhecido como Tahará. O processo envolve a lavagem completa do corpo, que simboliza a limpeza da alma para o próximo mundo.

Em seguida, a pessoa falecida é envolta em uma mortalha simples, branca de linho, que representa a igualdade de todos perante Deus. Neste momento, próteses, lentes de contato e dentaduras são retiradas.

Na tradição judaica, não são permitidas cerimônias com caixão aberto. O corpo não pode ser cremado, embalsamado e nem ter os órgãos removidos. O caixão de sepultamento deve ser simples, para respeitar a igualdade de todos perante a Deus.

Os judeus seguem três períodos de luto após o sepultamento. O primeiro deles é a Shivá, que dura sete dias em que a família enlutada fica em casa recebendo visitas e lembrando do falecido. Em seguida, vem o Sheloshim, que se estende até o 30º nascer do sol após o enterro. O luto é menos intenso, mas há restrições como evitar celebrações e festas. Por fim, há o Avelut, que se estende por 12 meses hebraicos. Neste período, os enlutados lembram do falecido e realizam orações específicas em sua memória.

Ao visitar seus entes no cemitério, os judeus colocam pedras sobre os túmulos dos entes queridos, para marcar o local do sepultamento e garantir que a memória da pessoa não seja esquecida.