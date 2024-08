Silvio Santos é sepultado em São Paulo em cerimônia para a família

Antes da morte do apresentador, Silvio pediu aos familiares que fosse levado direto ao cemitério para a realização de uma cerimônia judaica - (crédito: AFP)

Silvio Santos foi sepultado na manhã deste domingo (18/8), em São Paulo, em uma cerimônia simples, somente para a família. Antes da morte do apresentador e empresário, na manhã deste sábado (17), Silvio pediu aos familiares que fosse levado direto ao cemitério para a realização de uma cerimônia judaica.

"Ele pediu para que, assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu", disse a família Abravanel, em nota.

Alguns fãs aproveitaram o momento de despedida para prestar as últimas homenagens ao ícone da televisão brasileira. "O Brasil chora a perda de um grande apresentador da TV brasileira. O melhor apresentador de todos os tempos. Saudades eterna", escreveu Antonio da Paz, em um cartaz.

"Ele fazia parte da minha família. Ele trazia alegria, vontade de viver e era um exemplo total para quem tem vontade de fazer alguma, para quem tem vontade de ser alguma coisa", disse Roseli Pinto Reverse, de 73 anos, noticiou o SBT.

Morte de Silvio Santos

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, morreu na manhã deste sábado (17/8), aos 93 anos. Ele deixa um legado imensurável como uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira. Nascido em 12 de dezembro de 1930, na Lapa, Rio de Janeiro, é filho dos imigrantes Alberto Abravanel, de origem grega, e Rebeca Abravanel, de origem turca. Começou a trabalhar como camelô aos 14 anos, onde desenvolveu habilidades de negociação e uma voz marcante, que se tornaria a principal ferramenta de trabalho dele no mundo da comunicação.



Silvio estreou como apresentador na televisão em 1960, aos 30 anos, no programa Vamos Brincar de Forca, da TV Paulista. O programa foi um sucesso e três anos depois foi renomeado para Programa Silvio Santos — marca que seguiu com o apresentador por toda a carreira.

Em 1993, o Programa Silvio Santos entrou para o Guinness Book como o programa mais duradouro da televisão brasileira. A atração está no ar até hoje, com 63 anos de história, sob o comando de Patrícia Abravanel desde 2023.



Veja a nota da família Abravanel na íntegra:

"Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês.

Família Abravanel".

