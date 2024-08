Banda Go Back 80’s se apresenta no Clube do Choro em setembro

Banda Go Back 80’s no Clube do Choro - (crédito: Cristino Laborphoto)

Para os amantes do rock antigo, a banda Go Back 80’s sobe ao palco do Clube do Choro de Brasília em setembro com um show de homenagem ao rock nacional dos anos 1980. Com apenas uma data na capital, em 10 de setembro, a performance contará com participações especiais de músicos brasilienses que se destacaram no gênero, como o guitarrista do Natiruts, Kiko Péres. A apresentação faz parte da turnê 40 Anos de Rock Brasil, sediada em todo o Centro-Oeste.

Composta de cinco integrantes renomados dentro e fora do Brasil— Ricardo Goury, Henrique Gomes, Tex, Edy Batera e Fernando Palau —, a banda reinterpreta clássicos da época com uma setlist composta por artistas e músicas marcantes para os admiradores do rock brasileiro. O show é marcado por um sentimento nostálgico, uma energia sai do palco e contagia a plateia. A Go Back 80’s dá espaço para os mais velhos reviverem “os anos de glória” e para a nova geração entrar em contato com os precursores do estilo musical.

Reconhecido com facilidade por letras que denunciam os problemas sociais da época, o rock dos anos 1980 abrange diversas vertentes do gênero, como o punk e o new wave. O Brasil tem uma vasta gama de artistas e bandas como Legião Urbana, Cazuza, entre outros que têm reconhecimento mundo afora. O impacto cultural do estilo também influenciou a moda, o comportamento e a linguagem, deixando sua marca na década.

Serviço

Banda Go Back 80’s

10 de setembro, a partir de 20h30, no Clube do Choro de Brasília (SDC Bloco G - Brasília).

Classificação indicativa livre

Ingressos por R$40,00, adquiridos através do site www.bilheteriadigital.com