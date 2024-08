Edson, da dupla com Hudson, explica sobre procedimento para aumentar o bumbum - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Edson, que forma dupla com Hudson, viralizou há alguns anos ao falar sobre ter se submetido a realização de um procedimento estético que realizou o aumento no tamanho do bumbum.

À época, o cantor sertanejo explicou que a decisão de colocar enxertos nos glúteos foi decorrente de sua vaidade, e que ficou satisfeito com o resultado. Em entrevista ao portal Gshow, ele deu novos detalhes pela cirurgia, mas negou que teria colocado silicone.

"Não pus silicone na bunda. Na época era uma coisa que muita gente teve rejeição, mas comigo deu certo, porque não tinha bumbum. Era desprovido de bumbum e eu queria ter. Mas para que? Porque a mulherada gosta", disse Edson, que é casado com a influenciadora Deia Cypri desde 2013.

"A bunda é nossa e na minha eu pus isso, porque a moçada gosta", brincou ele, entre risos.