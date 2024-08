Até o fim do ano, Sobradinho recebe a sétima edição do Arte na Praça

Atrações de grande impacto marcaram a estreia da sétima edição do projeto Arte na Praça, na Praça das Artes Teodoro Freire, na noite do último sábado (17/8), em Sobradinho. A Sinfônica da cidade foi a estrela da noite e arrancou aplausos generosos da plateia, que se emocionou ao ouvir o curioso repertório da banda, que executou desde peças de danças folclóricas até boleros clássicos, como Bésame mucho, reconhecida como a música mais cantada no idioma espanhol e gravada até pelos Beatles.

A responsável por esse clima de evocação, que remonta aos coretos das praças das cidades do interior é a maestrina Elaine Cristina, que ministra musicalização teórica, prática instrumental e arranjos para dezenas de músicos e alunos voluntários, no Teatro de Sobradinho. A banda está em atividade desde 1979, quando foi criada pelo maestro José Antônio da Silva Nascimento, e já venceu vários concursos Brasil afora.

A bailarina Karol Thayná também brilhou na noite da praça. Ela é especialista em dança do ventre, há 25 anos, e já venceu concursos no maior evento de danças orientais do mundo, o Mercado Persa de São Paulo, onde foi campeã Solo Profissional Star Feminino Golden e vice-campeã de Solo. Os sertanejos Arlon Victor e Vanessa Porto também participaram do evento, cantando sucessos nacionais do gênero e repertório autoral.

As atrações desta 7ª edição do Arte na Praça — que é um projeto artístico multidisciplinar, desenvolvido pela Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Administração Regional — contam, ainda, com praça de alimentação, exposições de artes plásticas e artesanato, nas noites de sábado até o final do ano, com shows de MPB, reggae, rock, samba, sertanejo, dança. Informações: 61 99904-9551, 98585-6060 e artise.org