William Bonner atualiza estado de saúde após contrair covid-19

William Bonner, de 60 anos, atualizou seus seguidores nesta segunda-feira (19) sobre sua recuperação após testar positivo para Covid-19. Em um tom bem-humorado, o apresentador do Jornal Nacional usou um filtro que o deixava com aparência envelhecida, exibindo cabelos totalmente brancos e marcas de expressão acentuadas.

Na legenda do post, Bonner agradeceu as mensagens de apoio e tranquilizou os fãs ao afirmar que, apesar da voz ainda estar bastante afetada, ele já se sentia muito melhor. Nos comentários da publicação, seguidores e colegas de profissão não perderam a chance de brincar com a situação.

Alguém fez referência à saudosa Hebe Camargo, dizendo que Bonner estava "uma gracinha", enquanto outro fã afirmou que o jornalista já parecia estar em condições de voltar ao trabalho. A leveza do post contrasta com a preocupação inicial dos fãs, que estavam atentos à saúde do apresentador desde que ele anunciou o diagnóstico.

Na última quinta-feira (15), Bonner compartilhou em seu Instagram o resultado positivo do teste de Covid-19, o que gerou uma onda de solidariedade. Personalidades como Boninho, Renata Ceribelli, e Astrid Fontenelle enviaram votos de pronta recuperação ao jornalista. Com sua ausência, César Tralli foi chamado para substituir Bonner na bancada do Jornal Nacional, ao lado de Renata Vasconcellos.