Faustão desmente fake news sobre estado de saúde após morte de Silvio Santos

Reprodução/Globo - SBT Faustão e Silvio Santos

Faustão se manifestou sobre seu estado de saúde, durante homenagem prestada a Silvio Santos, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos. O apresentador esclareceu que não estava internado no mesmo hospital que o dono do SBT, e detalhou o quadro atual.

Em entrevista ao Fantástico, da Globo, exibido neste domingo (18), ele afirmou que ficou hospitalizado apenas duas vezes, quando realizou os transplantes de coração e rim.

"Eu nunca fumei, nada, nunca bebi, não bebo nem licor, nem cerveja, nunca usei droga e eu caí na malha fina e tive que fazer transplante de coração", contou Faustão. "Estou ótimo, com o coração de um atleta de 35 anos. Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria, e do resto, da parte de física, de fazer fisioterapia, fazer a ginástica", explicou o apresentador, que ainda disse ir ao hospital duas vezes por semana para fazer hemodiálise, desde os últimos cinco anos.

Longe das telinhas há um ano, Faustão esclareceu que sua prioridade, no momento, é focar na saúde. "Tem muita gente que tem saudade dessa família que é grande, (…) Mas se eu mereci voltar e estou me sentindo muito melhor do que antes, tenho uma responsabilidade," pontuou.