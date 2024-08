Portiolli relata que Silvio Santos estava "melhorando" e esperava alta

Reprodução/ SBT Celso Portiolli

Durante a transmissão especial do Domingo Legal no SBT, Celso Portiolli revelou o choque e a tristeza pela morte de Silvio Santos, ocorrida no último sábado (17). Portiolli compartilhou que, apesar das expectativas de alta para Silvio, sua condição de saúde sofreu uma piora inesperada. "Silvio tinha uma saúde impressionante, o que nos deixou ainda mais impactados. Tudo indicava que ele teria alta nos próximos dias, mas a situação mudou repentinamente", disse Portiolli, visivelmente emocionado.

Portiolli, que apresentou o programa ao vivo em um horário excepcional, às 14h45, em vez do habitual, destacou o impacto profundo que Silvio teve em sua vida e na do programa. "É um dia difícil para todos nós. Silvio influenciou cada um de nós, à frente e atrás das câmeras", afirmou Portiolli, refletindo sobre a importância do apresentador para a equipe do SBT.

O apresentador do Domingo Legal também comentou sobre o momento difícil em que a família e amigos enfrentaram a piora súbita de Silvio Santos. "Ele estava reagindo bem ao tratamento e mostrando melhorias. A notícia da piora pegou todos de surpresa", completou.

A homenagem feita por Portiolli foi uma forma de expressar a gratidão e a admiração pelo legado de Silvio Santos, um ícone da televisão brasileira. O programa, marcado pela emoção, destacou o impacto duradouro de Silvio na carreira de muitos profissionais da TV.