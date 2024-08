Céline Dion publica homenagem a Alain Delon: "Um gigante do cinema francês"

A cantora Céline Dion prestou uma homenagem ao astro do cinema Alain Delon, que morreu neste domingo (19/8) aos 88 anos. No Instagram, a artista publicou uma foto dos dois juntos e escreveu que o carisma de Delon "ultrapassou todas as fronteiras entre o sonho e a realidade".

"Estou muito triste em saber do falecimento de Alain Delon. Ele foi um gigante do cinema francês cujos filmes deixaram uma marca duradoura no mundo. Guardarei pelo resto da minha vida a honra de tê-lo sussurrando em meu ouvido a letra de uma música, e sentirei muita falta dele", compartilhou Céline.

Dion também prestou condolências aos familiares e fãs. "Ele fez parte de nossas vidas no cinema colorido e seu carisma ultrapassou todas as fronteiras entre o sonho e a realidade. Nada resistia ao seu talento como sedutor, com seu olhar de aço e o sorriso de uma criança mimada. Sua partida me deixa triste. Manterei suas palavras sussurradas em meu ouvido como uma felicidade compartilhada durante uma música. Sentimentos à sua família e àqueles que o amavam como pai, como rei, como o lobo que ele era", declarou.

Alain sofreu um derrame em 2019 e, desde então, enfrentava problemas de saúde. Após o acidente vascular cerebral (AVC), Delon lutava para encerrar a vida por meio de suicídio assistido. O astro atuou em diversos filmes, sendo que os mais famosos foram Rocco e seus irmãos, O samurai, O sol por testemunha e Cidadão Klein. Ele nasceu em 8 de novembro de 1935, em Sceaux, Hauts-de-Seine, na França.

Quem também lamentou a morte foi o presidente francês Emmanuel Macron, que lembrou o legado do ator. "Monsieur Klein ou Rocco, o Guepardo ou o Samurai, Alain Delon desempenhou papéis lendários e fez o mundo sonhar. Emprestando seu rosto inesquecível para virar nossas vidas de cabeça para baixo. Melancólico, popular, secreto, ele era mais que uma estrela: um monumento francês", disse Macron, na rede social X (antigo Twitter).