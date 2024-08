Nicolas Behr lança livro de poesia destinado a jovens leitores

Criado a partir do desejo de levar a poesia para escolas, o livro Poesia, Galera!, de Nicolas Behr, será apresentado para alunos do Instituto Federal, da rede pública de ensino. Poesia, Galera! reúne 96 poemas de Behr, em uma antologia escolar. As visitas serão às escolas de Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho e São Sebastião. "Leitura e escrita estão interligados. Se o escritor exerce o trabalho com prazer, provavelmente, o leitor também lê com prazer. Entrar no mundo imaginário do escritor é uma grande aventura", reflete Behr.

"Anunciaram a utopia/mas foi Brasília/que apareceu". Os poemas dizem respeito a Brasília, desde o processo de construção às críticas sociais da estrutura da capital. Nicolas Behr chegou a Brasília em 1974 e afirma que as inspirações para os poemas são longas e profundas: "Brasília é uma cidade moderna que inspira bastante, porque ela permite várias associações entre a modernidade e a antiguidade, entre o burocrático e o poder e a rebeldia".

"JK construiu Brasília/os candangos/ficaram olhando". Apesar de Brasília ser fonte de inspiração, o autor não teme tecer críticas à estrutura política e econômica da cidade, mas afirma ser apaixonado pela capital. "Brasília é minha obsessão poética. Você sabe o que é paixão? Paixão é a mistura de amor e ódio, essa palavra ódio é meio forte, mas eu tenho uma paixão muito grande por Brasília. E eu acredito que Brasília, sendo uma proposta modernista e nós sendo cobaias, temos que opinar o que está indo bem, o que não está bem, as contradições de Brasília". O autor provoca para que o leitor eleve o pensamento crítico: "Eu tenho uma visão crítica, obviamente, e eu acho que é boa essa visão crítica. Ela leva ao melhoramento de um modelo de convivência que foi proposto pelos criadores de Brasília, os arquitetos modernistas".

"Três da madrugada no eixão/sem ter para onde ir/sem ter para onde correr/gritar não vale/morrer não adianta". Nicolas Behr observa que é preciso mais bibliotecas públicas para que as poesias cheguem aos jovens. "As poesias já chegam ao jovem, chegam de uma forma ou de outra. Não precisa ser através da poesia escrita no papel, mas chega através do rock, da MPB, do rap, e outras manifestações do hip-hop".

Apesar de ser um livro de papel, a obra possui páginas com um QR Code, que, se escaneado, o leitor ouve o poema na voz da atriz Malu Mader. Poesia, Galera! Está disponível no site oficial de Nicolas Behr: "cerrado invade/sufoca cidade/tira cerrado/troca paisagem/cimenta tudo/asfalta o céu".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco