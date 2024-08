Acompanhado de megaestrutura, Alok anuncia show gratuito em Belém (PA)

Show do Alok em Brasília - (crédito: Filipe Miranda)

Com mais de 100 toneladas de equipamento, entre eles painéis de led e palco giratório, o megashow de Alok será recebido pela cidade de Belém (PA). A apresentação tem data marcada para dia 15 de novembro, no estádio do Mangueirão e a entrada é gratuita.

No aniversário de Brasília, o artista realizou esse megashow na capital federal, com a mesma proposta e o mesmo equipamento, na Esplanada dos Ministérios. Dessa vez, a performance inicia a contagem regressiva para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP-30. Marcado na capital paraense, o evento será realizado em 2025.

O show tem o propósito de trazer visibilidade à causa ambiental, tendo como centro das discussões a floresta e sua importância para o equilíbrio ambiental. Com a participação de artistas e grupos indígenas, a apresentação também traz à tona a discussão das vozes indígenas e sua relevância em espaços culturais na sociedade. Juntamente de Alok, os músicos compõem o álbum O futuro é ancestral.