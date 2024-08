MC Daniel rebate críticas após anunciar que será pai pela primeira vez

MC Daniel utilizou as redes sociais e se pronunciou em meio a repercussão causada após anunciar que está à espera do primeiro filho, fruto do seu namoro com Lorena Maria.

Através do Instagram, o funkeiro rebateu as críticas pela gravidez da influenciadora e empresária, e explicou que buscou conversar com ela para não absorver os comentários negativos dos internautas.

"Quem decide com quem eu combino ou não, com quem ela combina ou não, somos eu e ela. O importante é que a gente está feliz. Converso muito com ela para que ela não alimente o caos e não dê munição para que as pessoas possam se sentir no direito de julgar nossa vida e nossas escolhas", disse MC Daniel.

"É um momento mágico, maravilhoso. Meu filho, minha filha, vem pro papai! Estou te esperando. Quero te ensinar a fazer tudo", explicou o cantor e contratado da Globo.

