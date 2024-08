Após sucesso em novela das 21h da Globo, Natascha Stransky está em saga da Record

Em um dia, Natascha Stransky estava em Nova Primavera, cidade fictícia do Mato Grosso do Sul que serviu de cenário para o universo agro retratado em Terra e paixão. De repente, o cenário se tornou a longínqua — não somente geográfica, mas também temporalmente — Israel, ambiente onde se passa a saga de Reis. Entre o trabalho como a contemporânea Sílvia na novela das 21h da Globo e a caracterização de época para dar vida à Tafate das 11ª e 12ª temporadas da produção bíblica da Record, a atriz de 37 anos teve cerca de um mês apenas.

"Fazer uma novela bíblica é uma experiência extremamente interessante. Estudar a Bíblia faz sentido para mim e estar nessa produção de época tem me permitido aprender a andar a cavalo, por exemplo, entre outras coisas que eu não imaginava que pudesse aprender", afirmou a artista, que já tinha Milagres de Jesus e uma participação em Gênesis no currículo.

Mas, para Natascha, essa personagem vem de uma forma diferente. "Ela é filha do rei Salomão e tem sido um desafio grande, porque ela traz muitas camadas, muitas cores, eu me divirto muito fazendo", comemora.

A carioca estreou na televisão em 2007, vivendo a irmã caçula de Débora Nascimento em Duas caras. Mas foi com a história de Walcyr Carrasco, no ano passado, que seu rosto ganhou maior notoriedade nacional. "Terra e paixão foi um retorno à televisão. Eu estava muito tempo sem pegar uma novela inteira, então, a Silvia veio para recomeçar uma história que eu tinha parado de contar, que é ser atriz, meu sonho máximo. Esse trabalho veio como um recomeço", celebra.

Natascha Stransky na série Reis (foto: Record/Divulgação)

Relação com Brasília

Natascha atuou nos filmes Somos tão jovens, Faroeste caboclo e Eduardo e Mônica — baseados na vida e na obra de Renato Russo e da Legião Urbana e rodados na capital federal. Entretanto, foi somente no primeiro que ela esteve diante das câmeras; nos outros dois, dirigidos por Renê Sampaio, ela trabalhou como assistente de produção financeira e de produção executiva, respectivamente.

Foram cerca de seis meses em Brasília, por conta das três filmagens. “Brasília é um lugar onde, com certeza, consigo me imaginar morando. Nunca vi um céu tão bonito!”, descreve Natascha, que também estuda psicologia e está envolvida com outros dois projetos que buscam quebrar tabus e trazer alertas importantes: a peça O abuso, idealizada por ela e a amiga Bella Rodrigues, que aborda a violência sexual e psicológica contra as mulheres; e a websérie Esconderijo, que trata do amor entre duas pessoas do sexo feminino.











