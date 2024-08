Morre jovem que protagonizou vídeo em cima de ônibus no carnaval em SP

Jonathan Oliveira, que foi sucesso na internet após protagonizar vídeo de carnaval ao som de Break Free, de Ariana Grande com participação de Zedd, morreu na terça-feira (20/8) na Rússia. De acordo com a imprensa local, o jovem estava em um Iate Clube em São Petersburgo quando se envolveu em uma briga com um morador local.

Fontes policiais afirmaram à REN TV que os dois caíram na água e o brasileiro se afogou. Jonathan foi retirado do rio já sem vida. O periódico aponta ainda que a briga foi causada por “ciúme” e que a outra pessoa envolvida foi acusada de homicídio culposo.

Imortalizado no hall dos memes com a performance de Break Free em cima de um ônibus, Jonathan participou de entrevista com o jornalista Chico Felitti no podcast Além do Meme, no Papelpop. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte. Raquel Gonçalves, mãe do jovem, também agradeceu pelo carinho recebido por ele na internet.

Gay que dançou Break Free em cima do ônibus no Carnaval 2017 você nunca será esquecida, descanse em paz diva ???? https://t.co/MzbYs1ZQC3 pic.twitter.com/geuClOiJ6M — Rapha (@funkgenerattion) August 21, 2024