Apresentadora que noticiou morte de Silvio Santos no SBT revela bastidores

Simone Queiroz foi escalada para noticiar a morte de Silvio Santos no SBT, no último sábado (17), aos 93 anos. Quase duas horas desde que foi confirmado o falecimento do apresentador, a jornalista interrompeu a programação para iniciar a série de homenagens ao eterno Dono do Baú.

Em entrevista ao portal Terra, a apresentadora revelou como foram os bastidores do fatídico dia. "Foi a missão mais difícil que eu precisei desempenhar como jornalista. Bom, como todo mundo já sabe, normalmente, as emissoras, os jornais, têm preparados textos e matérias sobre pessoas que você acha que já estão doentes e estão próximos de morrer", explicou.

"É absolutamente compreensível, aceitável, porque eu jamais, por exemplo, como filha, permitiria em relação ao meu pai, que se discutisse ou que se tentasse arrumar alguma coisa para o dia, que ele fosse morrer. Então nós, como nós, somos todos e temos esse DNA de SBT, esse DNA Silvio Santos, isso foi tudo preparado na hora", desabafou Simone Queiroz.

Na ocasião, a apresentadora do SBT não conteve a emoção, ao noticiar a morte de Silvio Santos. Ela, para quem não sabe, assumiu a bancada do SBT Brasil, o principal jornal da emissora, apresentado por Cesar Filho, aos sábados.

