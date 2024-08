"Energia maravilhosa", diz Rafael Infante, que entra em novela com ex-BBB

Novela das 19h da Tv Globo, Família é tudo ganha novos reforços. Especializados em cobertura do mundo das celebridades, Selminha Veneno (Bia Reis) e Toni Linguinha (Rafael Infante) são os apresentadores de televisão que comentam sobre trabalhos, amores e tudo o que render buchicho de quem está bombando na mídia e, logo vão lançar os holofotes sobre Andrômeda (Ramille), Chicão (Gabriel Godoy) e Sheila (Marianna Armellini). O relacionamento do trio e a rivalidade entre as moças cairá nos ouvidos dos fofoqueiros, que vão repercutir o sucesso das agora cantoras e do modelo de cuecas em seu programa.

A personagem marca a estreia da ex-BBB 24 Bia Reis em novelas. Já o experiente Rafael Infante retorna ao gênero e ao horário, após o papel fixo em Bom Sucesso (2019). "É uma participação nessa reta final dessa novela tão gostosa de ver! Foi um momento muito legal, além de ter sido bastante divertido e especial, pois pude ver a Bia estreando na novela. Ela tem uma energia maravilhosa!", declarou o ator ao Correio, sobre a ex-vendedora do Brás.

"Poder voltar a fazer novela é muito bom e me sinto bem à vontade. Quero muito agradecer ao autor Daniel Ortiz pelo carinho de me presentear com esse personagem, leve e divertido!", complementou Infante.

Toni Linguinha (Rafael Infante) e Selminha Veneno (Bia Reis) em Família é tudo (foto: Globo-Beatriz Damy)

Filme e monólogo

Além da novela, Rafael Infante prepara várias novidades em diferentes frentes para o segundo semestre de 2024. Ele estará no novo longa da diretora Carolina Durão, Minha mãe saiu de férias, que vai estrear nos cinemas e também no Disney+. Na produção ele será Fred, marido da personagem Roberta, vivida por Dani Calabresa.

Fred, personagem do ator na trama, lida com a situação de ter que ficar com os filhos em casa, enquanto sua esposa, Roberta, sai de férias. "Ele é um cara que está sempre no automático trabalhando, mas ele vai ter que pela primeira vez lidar de fato com a responsabilidade do que é ser pai. Eu estou com gravação intensa porque o Fred não sai de cena praticamente, então eu estou em 12 horas de gravação, todos os dias, exceto nas folgas", relata.

No longa Infante ainda contracena pela primeira vez com a sua filha, Lara Infante, que interpreta Clarisse, uma das filhas do casal na produção. "É a primeira vez que estamos juntos em um set para trabalharmos. Estou muito feliz em poder fazer essa troca com ela, além disso, é muito interessante ver como ela se sai em cena e como ela é profissional – detalha Rafael.

Além do filme, Infante se prepara para dirigir algumas produções no teatro no segundo semestre de 2024. Uma com atores da escola Wolf Maia e uma segunda em parceria com a CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. "Como artista gosto de atuar em diferentes frentes, dirigir é uma delas. Então senti a necessidade de fazer, então vou dirigir esses dois espetáculos. O primeiro será com uma turma de alunos da Escola Wolf Maia que me convidaram e aceitei esse desafio, com a CAL é uma parceria com a escola para uma produção", detalha.

Ainda nos palcos Infante se prepara para voltar para eles como ator. Em setembro, ele estará em cena com o monólogo Terapia infernal. "É um solo de humor. A história começa quando o diabo começa a questionar porque está todo mundo tão malvado, ocupando tanto espaço dele. Então ele resolve fazer terapia para ver o que é dele de fato, pois a humanidade se perdeu no que é de cada um, do que que é o diabo e o que é do ser humano", fala Rafael sobre a sinopse do seu novo espetáculo.