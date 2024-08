Ellen Oléria dá voz às músicas de Nina Simone no Jazz Festival

Desde ontem, o Cerrado Jazz Festival movimenta o Museu nacional da República com grandes artistas da música brasileira. Hoje, a programação é intensa. Nomes como Ivan lins e Candice Ivory & The Simi Brothers são atrações especiais, mas um show lapidado em Brasília chama atenção. Ellen Oléria prepara um repertório inteiro em tributo à Nina Simone.

A cantora convidou Rodrigo Bezerra (guitarra e direção musical), Célio Maciel (bateria), Filipe Togawa (teclados) e Rafael Sousa (baixo) para uma mistura da cor da brasiliense com o impacto da estadunidense. "O público pode esperar uma visita doce ao repertório romântico da Nina e também a acidez de seu lado ativista pelos direitos civis", adianta Hellen, que destaca uma das características que a atraem na estrela: "Nina foi uma voz de resistência afro estadunidense e seu ativismo inspirou o mundo".

A relação da cantora com esta obra começou quando ainda estudava. "Nina se tornou matéria obrigatória para mim desde os anos de faculdade quando eu conheci seu som. O compromisso com o próprio tempo e seu lugar são inspiradores", lembra a artista, que desenvolveu uma relação profunda com a artista norte-americana. "Nina Simone me toca profundamente. Uma cantora que faz verdade cada palavra que canta com uma voz singular. É também uma pianista incrível", complementa.

Apesar da escolha de homenagear a mulher que admira, a ideia jamais foi imitá-la. "Cada um com a própria digital vai trazer a nossa pegada brazuca pro som da Nina Simone", explica Ellen. "Estou inundada pelas tradições afro-brasileiras, seria impossível para mim imitar a Nina. Sem sombra de dúvidas, trago minhas marcas para o som que vamos atualizar", acrescenta.

Principal representante de Brasília no festival, a cantora sabe que nomes relevantes subirão ao mesmo palco que ela. "Tem uma responsabilidade muito grande nessa oportunidade", exalta. No entanto, se cantar Nina não assusta, não será o público da própria cidade que vai intimidar Ellen Oléria. "Levar Brasília no peito é o que fazemos há muitos anos, então esse território é conhecido por nós. Fazemos isso com todo amor do mundo e chegamos com muito respeito ao público e aos fazedores de música. A gente espera somar para fazer do festival um encontro memorável", crava.