Melodias de Jaime Dias ganham letra em show que celebra 50 anos de palco

Jaime Ernest Dias celebra os 50 anos da chegada à capital brasileira com o show A Confraria: inventário de um convívio, no qual as melodias criadas pelo cantor ganham letras pela primeira vez. A performance é gratuita e está marcada para esta sexta-feira (23/8), às 20h, no palco do CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson.

As composições líricas que acompanham o instrumental foram escritas graças ao retorno de uma parceria de amigos de longa data. Além do próprio Jaime, outros nomes de peso o acompanham no palco, entre eles Genil Castro e Cacá Pereira. O músico afirma que o show é uma celebração da trajetória de vida nos âmbitos familiares, sociais e profissionais.

Jaime fez parte da fundação do Clube do Choro e foi premiado no Concurso Nacional de Música da Câmara da Universidade de Brasília UnB), onde se graduou em 1979. Já fez parte do corpo docente da Escola de Música de Brasília (EMB), ensinando violão e música de câmara. Gravou inúmeros trabalhos em parceria com diversos artistas. O último CD foi Cerrado Atlântico, com João Lucas, gravado em diversos espaços culturais de Brasília.





Serviço

A Confraria: inventário de um convívio

Nesta sexta-feira (23/8), às 20h, no CTJ Hall, Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada franca