Roberto Corrêa toca em capela barroca durante o Mãos Arteiras

No dia 31 de agosto, às 17h, Roberto Corrêa fará um recital de viola no evento Mãos Arteiras, na Capela de São João Menino, na região rural de Pirenópolis. O evento também vai receber a exposição de esculturas de Alex Botega.



Descendente de uma família de violeiros de Campina Verde, Roberto Corrêa é uma das maiores referências da viola caipira do Brasil e se dedica ao estudo, à composição e ao ensino do instrumento há mais de 40 anos. Alex Botega é natural de Itapaci, ceramista e com trabalhos inspirados nos costumes e na cultura do povo brasileiro.

Obra barroca do século 21, a Capela de São João Menino foi feita com técnicas construtivas do século 18 e a construção é considerada um milagre do tempo. Toda a renda arrecadada no evento será destinada à ampliação dos elementos artísticos da capela. Após o evento, serão servidos caldo quente e bebida sem álcool.

SERVIÇO

Mãos Arteiras

Dia 31 de agosto, às 17h, na Chácara Ahcun (a 18km de Pirenópolis - localização após compra do ingresso). Ingressos à venda nos números (61) 99621-1066 (Tadeu) e (61) 99983-0771 (Keila), a partir de R$ 100.