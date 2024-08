Cine Brasília recebe 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano

A partir do dia 27 de agosto, será realizada a 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e Caribenho, com encerramento marcado para dia 3 de setembro. Entre os países participantes, estão os seguintes: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Suriname, Trinidade e Tobago, Uruguai e Venezuela. Os longas serão exibidos no Cine Brasília, legendados em português e com entrada franca.

Um dos filmes em destaque desta edição é Ponto Vermelho, representando a Argentina. O enredo central se passa na província de Buenos Aires e foca na história de Diego. Enquanto o personagem participa de um quiz de rádio sobre seu clube favorito, um homem misteriosamente cai no capô de seu carro, outro é encontrado amordaçado no porta-malas e um avião cai a poucos metros de distância.

Dirigido por Nicanor Loreti, foi ganhador do Prêmio de Jurado e Argentores (APIMA) nas categorias de Melhor Filme, Melhor Ator e Melhor Direção. A película teve sua primeira estreia em 2021 e tem uma avaliação de 6,6 no IMDb. A classificação indicativa é 16 anos.





Serviço

7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e Caribenho

De 27 de agosto a 3 de setembro, às 20h, no Cine Brasília (SHCS EQS 106/107 - Asa Sul, Brasília - DF). Não recomendado para menores de 16 anos. Entrada gratuita, até atingir a capacidade máxima