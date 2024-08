Beatriz, do 'BBB 24', é escalada para novela da Globo

Beatriz Reis, ex-participante do Big Brother Brasil 24, anunciou nesta quinta-feira, 22, que foi escalada para uma novela da Globo. A vendedora explicou que foi convidada por Daniel Ortiz, autor de Família é Tudo, para fazer uma participação especial na trama da sete.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma foto com Ortiz. "Daniel, seu danado! Lembra dessa foto? Nosso primeiro almoço juntos. Quando recebi sua ligação, nem acreditei! Me lembro como se fosse hoje: nós naquele almoço e você falando que me queria na sua novela e que iria escrever um personagem especialmente para mim, a Selminha Veneno. Ela chegou."

Ela agradeceu a oportunidade dada pelo autor e celebrou o primeiro passo como atriz na televisão. "Obrigada por confiar e acreditar no meu potencial, por me dar essa grande oportunidade", disse.

A novidade também foi motivo de alegria para os fãs de Beatriz, que lotaram o Instagram da ex-BBB de elogios. "Bia, imagino que você ficou enlouquecida com o convite, muito merecedora", escreveu um internauta. "Bia, você merece muito sucesso. Viver nossos sonhos não tem explicação", comentou outro.