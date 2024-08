Preta Gil anuncia retomada de tratamento contra câncer

Preta Gil anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (22) que precisará retomar seu tratamento oncológico. A cantora, diagnosticada com câncer de intestino em janeiro do ano passado, passou por cirurgias e quimioterapia, e agora enfrenta uma nova fase no tratamento. Ela revelou que, após exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, a equipe médica decidiu que a retomada do tratamento é necessária.

Em sua publicação no Instagram, Preta agradeceu pelo apoio contínuo e anunciou que está sob os cuidados dos renomados médicos Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. A artista pediu que seus seguidores enviassem boas energias e orações, afirmando estar confiante na superação deste desafio.

Nos comentários, diversos famosos expressaram seu apoio e solidariedade. Camila Queiroz enviou mensagens de carinho, afirmando "Todo amor do mundo, Pretinha. Já deu certo", enquanto Angelica também deixou uma mensagem positiva, dizendo "Te amamos, já deu tudo certo". Ana Maria Braga e Carolina Dieckmann também manifestaram suas palavras de encorajamento e força para Preta.

Preta Gil, conhecida por sua força e resiliência, segue determinada a enfrentar essa nova etapa com otimismo. Sua postagem e o apoio dos amigos e fãs demonstram a rede de suporte que a artista tem à sua disposição enquanto enfrenta mais essa batalha.