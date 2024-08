Melody se pronuncia após Anitta desistir de agenciar sua carreira

Após rumores de que Anitta poderia se tornar a empresária de Melody, as cantoras esclareceram que o acordo não avançou. Melody explicou que não houve desentendimento entre elas e que sempre admirou Anitta. Segundo ela, a decisão de não seguir adiante se deveu à falta de uma proposta vantajosa para ambas as partes, independente da fama envolvida.

Anitta, em um evento recente, também abordou o assunto, afirmando que busca se associar a projetos que alinhem com sua energia e propósito atual. Ela ressaltou que a decisão de não prosseguir com a parceria foi tomada em conjunto, respeitando a fase de carreira em que cada uma se encontra.

Melody, em suas redes sociais, reiterou o respeito e a admiração que tem por Anitta, destacando que a decisão foi tomada sem conflitos. Ela finalizou desejando sucesso à popstar, enquanto segue focada em seus próprios projetos.

A colaboração entre as duas no remix de "Mil Veces" continua sendo um marco, mas a ideia de uma parceria empresarial não se concretizou, com ambas as artistas seguindo caminhos separados.

