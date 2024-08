Cunhada de Nahim se pronuncia sobre laudo com a causa da morte do cantor - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O cantor Nahim, encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra, São Paulo, teve a causa de sua morte confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML) como decorrente de intoxicação por cocaína e traumatismo craniano. A notícia do laudo, divulgada nesta quinta-feira (22) pelo g1, chocou a família, que, em nota publicada pela cunhada Lisa Gomes, revelou que já temiam por esse resultado devido ao vício do cantor.

Lisa Gomes afirmou que a família tentou ajudar Nahim em sua luta contra as drogas, mas sem sucesso. Segundo ela, o cantor foi levado à depressão por dificuldades pessoais, incluindo a falta de contato com os netos, o que o teria levado a se afundar nas drogas. Gomes também pediu respeito e compreensão, destacando que a situação foi especialmente dolorosa para a ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade.

A perícia do IML apontou que o uso de cocaína pode ter causado a perda de consciência ou até mesmo uma morte súbita, resultando na queda que causou o traumatismo craniano. O exame toxicológico também identificou a presença de sedativos no corpo do cantor, mas eles não contribuíram para o óbito, que foi classificado como acidental.

O caso foi investigado pela Polícia Civil de Taboão da Serra, que concluiu que não há indícios de crime. O inquérito, inicialmente tratado como morte suspeita, deve ser arquivado a pedido do Ministério Público, segundo as informações do relatório final enviado à Justiça. Testemunhas próximas ao cantor confirmaram que ele fazia uso esporádico de cocaína, corroborando a conclusão da perícia.

