Danton Mello revela como é a relação com o irmão após morte da mãe

Danton Mello abriu o coração sobre a vida pessoal, e fez confissões inéditas sobre como funciona a relação com o irmão, o Selton Mello. O ator descreveu a admiração por ele, e como os dois estão lidando com o luto pela perda recente da mãe, Selva Aretuza Figueiredo Melo, aos 83 anos.

Em entrevista à revista Quem, o artista da Globo falou sobre como eles estão se adaptando com a nova realidade. "É difícil pra caramba. A gente preservou durante muito tempo [falar da doença]. Tomamos essa decisão há alguns anos e o Selton acabou falando que ela tinha Alzheimer. Foi muito doloroso para a gente ver uma mulher tão ativa, tão parceira, de repente, perder a memória", disse.

"Hoje, eu penso que foi muito dolorido, mas foram muitos anos de luta, sabe? Muitos anos de sofrimento, muitos anos vendo ela perder a memória, depois acamada, então sinto que ela cumpriu a missão dela, chegou a hora dela descansar e da gente continuar o legado", explicou Danton Mello. O ator, por sua vez, enalteceu a trajetória e a relação com Selton em todos os âmbitos.

"O Selton é uma referência no meio artístico e, principalmente para mim, que sou irmão e que tive o prazer em crescer junto com ele. Compartilhamos nossas lutas, nossas batalhas, nossos fracassos e, hoje, vejo onde a gente chegou e a história que a gente construiu. Sempre tivemos um incentivando o outro, uma parceria. Tenho um orgulho enorme do artista que meu irmão se tornou, não só como ator, mas como diretor, produtor e criador", pontuou ele.

Família Mello (Foto: Reprodução/Instagram)

