Prêmio de tradução da Embaixada da França é disputado por 51 nomes

Terceira edição do Prêmio de Tradução da Embaixada da França vai acontecer no dia 30 de agosto - (crédito: AFP)

A Embaixada da França no Brasil prepara a terceira edição da cerimônia do Prêmio de Tradução, que será realizada na sexta-feira (30/8), na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. O prêmio recompensa a melhor tradução de livros escritos em francês e traduzidos para o português do Brasil, publicados entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024.

Com 51 títulos inscritos pelas editoras brasileiras, entre ficção e não-ficção, o prêmio visa dar visibilidade ao trabalho de tradução e a profissionais tradutores do francês no Brasil. A fim de destacar um livro, uma editora e um projeto editorial, o prêmio consiste em uma viagem de visitas e encontros profissionais na França.

O evento vai ter início às 9h30 e será finalizado às 12h30 com um coquetel e brunch. Além do júri do Prêmio, a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro vai receber uma mesa sobre tradução para o português do Brasil de obras alemãs e francesas e autoria afrodiaspórica, em parceria com o Goethe Institut.

SERVIÇO

Cerimônia de premiação do terceiro Prêmio de Tradução da Embaixada da França no Brasil

Sexta-feira (30/8), às 9h30, na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Rua México, s/nº/ Auditório Machado de Assis). Entrada gratuita.