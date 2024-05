Biblioteca Nacional do Rio realiza campanha de doações para o Sul

A fundação é uma das várias que se comoveu com a situação no sul - (crédito: Reprodução)

A Fundação Biblioteca Nacional (FBN), no Rio de Janeiro, realiza, a partir desta quinta-feira (9/5), das 10h às 17h a coleta de doações para auxílio às vítimas no Rio Grande do Sul. Serão aceitos itens de higiene pessoal, cobertores, lençóis e agasalhos. Também serão recolhidas mensagens textuais de apoio aos afetados pelas enchentes, que serão publicadas nas redes sociais do espaço e integrarão o acervo de memória para gerações futuras.

Não serão recolhidos alimentos, água e produtos inflamáveis para a segurança das obras da Biblioteca Nacional. As doações podem ser entregues na entrada principal da fundação. Na quarta-feira (8/5), as autoridades do estado registraram 100 mortes e 130 desaparecidos. A tragédia ainda deve piorar, segundo a Meteorologia, que prevê uma frente fria, com mais chuvas e ventos.



Criada por D. João XVI durante a chegada da família real portuguesa no Brasil, a Biblioteca Nacional é considerada pela UNESCO como a maior biblioteca nacional da América Latina. O espaço possui uma coleção de aproximadamente nove mil peças, que continua a crescer nos dias de hoje por meio de doações, de aquisições e do depósito legal.