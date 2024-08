Série spin-off de "Cidade de Deus', da Max, ganha novo teaser

O streaming Max divulgou, nesta sexta-feira (23/8), o novo teaser da série Cidade de Deus: a luta não para, que estreia neste domingo (25/8) na plataforma. A produção nacional se passa duas décadas depois dos acontecimentos do filme premiado internacionalmente Cidade de Deus. Com seis episódios no total, cada um será lançado semanalmente, ao domingos, até dia 29 de setembro.

O teaser introduz a origem da guerra entre os traficantes Bradock, que acabou de retornar à cena após sair da prisão, e Curió, considerado um líder querido na comunidade. Novos personagens são apresentados e antigos nomes, como Buscapé e Reginaldo, voltam às telas. O vídeo revela alguns vislumbres do que o público pode esperar: reviravoltas, traições e conflitos.

Estrelada por Thiago Martins, Marcos Palmeira e Alexandre Rodrigues, a série é dirigida por Aly Muritiba, responsável por Cangaço novo e Deserto particular. A produção é uma continuação adaptada do romance de Paulo Lins ao contar a história de seus personagens a partir das lentes de Buscapé.