Rafa Kalimann comenta sobre possível mágoa do ex-namorado, José Loreto

Rafa Kalimann abriu o jogo sobre sua vida pessoal. A atriz, no ar em Família é Tudo, novela das sete da Globo, na pele da vilã Jéssica, atualmente vive um relacionamento com o ator Allan Souza Lima.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora digital comentou acerca de como funciona sua relação com os ex-namorados, a exemplo do ator José Loreto, que se fez presente na Festa do Peão de Barretos, e com quem rompeu o romance no ano passado.

Sincera, Rafa Kalimann afirmou que não há motivo para climão com o ex: "Somos amigos. Temos carinho um pelo outro. Não existe esse climão de ex. Aliás, tenho uma relação muito boa com os meus ex", declarou ela, que ainda apontou sobre a ausência do atual namorado no evento.

"Não pude vir com ele [Allan Souza Lima]. Mas fazemos chamadas de vídeo. Mostro meu look e ainda digo: ‘Olha para você ver como estou gata", contou Rafa Kalimann, que também é apresentadora do programa Circuito Sertanejo.

