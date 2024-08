Zezé Di Camargo realiza casamento de surpresa com Graciele Lacerda durante chá revelação

Reprodução/Instagram Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Zezé Di Camargo surpreendeu Graciele Lacerda, com quem realizou um chá revelação para descobrirem o sexo do primeiro filho, no pedido da mão da influenciadora digital em casamento, neste último domingo (25).

Na ocasião, o cantor sertanejo decidiu realizar a cerimônia e oficializar a união com a amada. "Gostaria que ninguém saísse, apesar do frio. Todas as pessoas que estão aqui fazem parte da nossa vida, são pessoas que a gente tem muita ligação e consideração. Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje!", iniciou o cantor.

"Graciele não sabe, mas, se a surpresa era pra ser grande, a gente vai fazer um serviço completo", disse Zezé Di Camargo. Durante o discurso, o padre ressaltou que os dois "são pessoas maduras, experientes e vividas" pediu para que eles "não desistam um do outro".

De imediato, Zezé Di Camargo respondeu que sim: "Já faço isso há muitos anos e continuo fazendo". Para a ocasião do chá revelação que foi anunciado a vinda de Clara, ele convidou a mãe de Graciele Lacerda, e as duas filhas, Camilla Camargo e Wanessa Camargo, para a cerimônia de casamento.

