Quarta temporada de Emily em Paris ganha trailer oficial

O trailer oficial da quarta temporada de Emily em Paris, série criada por Darren Star e estrelada por Lily Collins, foi divulgado nesta segunda-feira (26/8). O trailer traz imagens dos últimos cinco episódios que compõem a temporada e traz o desfecho da série. Os episódios finais estarão disponíveis ao público a partir do dia 12 de setembro na Netflix.

Depois de vivenciar os eventos dramáticos relacionados ao casamento infeliz de Camille (Camille Razat) e Gabriel (Lucas Bravo), Emily (Lily Collins) se vê perdida. Ela gosta dos dois, porém, Gabriel está esperando um filho de sua ex e as desconfianças sobre Emily e Gabriel tornam-se cada vez mais evidentes. No trabalho, Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) precisa enfrentar situações controversas do passado para salvar seu casamento, enquanto a Agência Grateau passa por uma reformulação de equipe.

No decorrer dos episódios, a química de Emily e Gabriel se torna cada vez mais maior, mas segredos ameaçam estragar a relação. Emily então acaba partindo para férias em Roma, onde se interessa pela nova cidade e por um novo amor.





A primeira temporada de Emily em Paris estreou no dia 2 de outubro de 2020 e a série conta a história de uma jovem executiva de marketing recém-chegada em Paris. Ela tem o poder de realizar todos os seus sonhos, mas precisa enfrentar desafios como não saber falar francês, a dificuldade em fazer amigos e aventuras amorosas conturbadas.Emily precisa achar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal para aproveitar ao máximo o tempo na cidade francesa.