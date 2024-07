Silvia Abravanel processa ex-namorado após calote de R$500 mil

Calote? Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, entrou com um processo contra seu ex-namorado, o sertanejo Diego Faria. Isso porque a empresária que se relacionou com o cantor em 2021, quer recuperar mais de R$ 500 mil que emprestou ao amado na época.

Contudo, parece que o sertanejo chegou até assinar um contrato para firmar o acordo de que pagaria o valor devido a Silvia, mas o acerto de contas não aconteceu. Diego Faria pagou apenas duas das 36 parcelas. A informação foi divulgada pelo Notícias da TV.

Além disso, no processo, Silvia Abravanel declara que aceitou fazer o empréstimo milionário para conseguir prestar contas do dinheiro ao pai. Vale lembrar que a ação judicial teve início em agosto de 2023, apenas dois anos após a contratação do empréstimo.

Entretanto, na época, o sertanejo pediu ajuda financeira à namorada porque precisava custear a estrutura da gravação do DVD "Sinta a experiência". Vale lembrar que Diego Faria fez o show em Goiânia, em novembro de 2021.

A filha de Silvio Santos foi responsável por várias despesas do evento. Algumas delas foram as roupas do então namorado, o aluguel de gerador e vans, o salário da equipe, a instalação de outdoor e até mesmo as luzes de LED.