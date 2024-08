Andreia Horta faz revelações inéditas sobre primeira gravidez

Andreia Horta, que recentemente anunciou sua gravidez, fruto do relacionamento com o ator Ravel Andrade, abriu o coração sobre as expectativas pela chegada da primeira filha.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz confessou que sempre almejou realizar o sonho de se tornar mãe, e que a maternidade é uma espécie de renascimento. "Eu queria muito [ficar grávida], então é uma criança muito esperada. Cada dia é uma linda descoberta", derreteu-se.

"É ter a sensação no corpo de saber que tem uma vida crescendo dentro de mim, chutando, mexendo, viva. Eu estou amando a gravidez", disse Andreia Horta. "Eu sei o que eu quero [da vida]. Fundamentalmente, que meus filhos cresçam bem", acrescentou ela.

Em tempo, Andreia Horta não é vista nas novelas desde que protagonizou Um Lugar ao Sol (2021), mas pode ser vista em outras produções, como A Divisão, do Globoplay, Cidade de Deus: A Luta Não Para, e em breve, em Máscaras de Oxigênio (não) Cairão Automaticamente, ambas da Max.

