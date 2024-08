Cine Brasília recebe a 7ª Mostra de Cinema Latino-Americano e do Caribe

Começa hoje, às 18h30, a Sétima Mostra de Cinema Latino-Americano e do Caribe, no Cine Brasília. De hoje até 3 de setembro, a cidade recebe filmes da Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru, Suriname, Trindade e Tobago e Uruguai. A entrada para exibição dos filmes é gratuita.

A mostra é organizada pelo grupo de Embaixadas Latino-Americanas e do Caribe (GRULAC) e iniciará as sessões com o filme El suspiro del silencio. No filme salvadorenho, Josedna Moreno é uma camponesa e uma colhedora de café de 18 anos com um olfato estranho e surpreendente. Quando o dono da fazenda percebe seu talento, ele começa a apresentá-la ao mundo da degustação de café. Sua habilidade inesperada perturba a vida dele, mas logo o passado sombrio retorna para obscurecer a existência.

Segundo o embaixador de El Salvador no Brasil, Luis Oswaldo López Álvarez, o festival é importante pois transforma o Cine Brasília em um ponto de encontro entre a cultura brasileira, latino americana e caribenha. "Permite que o público aprenda e conheça parte da produção cultural dos países da América Latina e do Caribe, por meio de filmes que refletem experiências e discursos de cada país, de formas particulares de linguagens que convergem no continente latino-americano", ressalta o embaixador.

O público pode esperar conhecer uma parte especial de cada um dos países presentes na mostra. Histórias populares, diferentes sotaques de espanhol, paisagens e cultura popular compõem a mostra na Asa Sul. O embaixador de El Salvador descreve o evento como "uma viagem cultural por meio da tela do Cine Brasília".

"A exposição busca promover a cultura da América Latina e do Caribe por meio do cinema, com expressões culturais que incluem todas as esferas da sociedade. Busca transmitir o contato com todas as diferentes culturas que convergem na América Latina e no Caribe", observa Luis López.