Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (27/8)

DESTRUIR O QUE NOS DESTRÓI

Data estelar: Vênus e Urano em trígono.

Por mais que tenhas te complicado inadvertidamente, ou como resultado de estranhos impulsos autodestrutivos, preserva tua dignidade, mantém a cabeça erguida, não como sinal de arrogância, mas com a confiança de que o mundo divino não te julga com rigor nem com severidade.

Todos nos complicamos, porque somos fruto de um sistema ignorante de como funciona o Universo, e por isso não estamos seguros de merecer qualquer coisa parecida com bem-estar ou bem viver, e de vez em quando praticamos atos que servem para nos fazer passar uma e outra vez pela experiência de sermos oprimidos subjetiva e objetivamente.

Se estivéssemos atentos e cuidássemos uns dos outros, em vez de nos abandonarmos à própria sorte e cada um cuidando de si, com o passar do tempo saberíamos destruir o que ameaça nos destruir.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As boas sensações que tomam conta de sua alma podem não ser pressentimentos nem nada parecido, mas são produtoras de entusiasmo e, por isso, hão de ser valorizadas, ainda que não tenham contato com a realidade.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Seria impossível agradar a todo mundo ao mesmo tempo, então, o que pode ser feito é que cada pessoa envolvida tenha seu momento de agrado, e continuar em frente, ciente de que todas terão seu momento de regozijo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tentar se agarrar de argumentos racionais para explicar o que, de fato, não teria racionalidade alguma, isso é uma perda de tempo. Procure aceitar a margem de manobra que só a fé poderia explicar sem nada explicar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

É tudo muito mais efémero e temporário do que sua alma gostaria, mas já que as coisas estão se dando assim, melhor aproveitar a onda e você também mudar seus planos, ou pelo menos os aperfeiçoar e amadurecer. Aí sim!

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Por mais que você tenha traçado planos que pareçam perfeitos, permaneça com a alma aberta ao que der e vier, porque muito provavelmente dará a virá muita coisa por aí, que servirá para mudar o rumo dos seus planos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que tudo que acontece parece carecer de sentido e sua alma se sinta um tanto perdida, procure dar ênfase nos bons sentimentos que também surgem diante do cenário, porque esses sim informam sobre o que acontece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Sensações e nada além disso você terá nesta parte do caminho para se orientar, e não pense você que isso seja algo vago e impreciso, porque as sensações, apesar de não terem comprovação científica, são sempre exatas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)



Para que tudo seja do seu gosto e conveniência, um milagre teria de acontecer, mas dizer isso não significa que deva tirar seu cavalinho da chuva, porém, que você redobre sua confiança nos mistérios da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Algumas visões parecem inalcançáveis e pode eventualmente frustrar você, porém, é nessa hora que sua alma precisa se munir de potência espiritual para se atrever a cometer atos de verdadeiro heroísmo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As informações que você recebe nesta parte do caminho são muito valiosas, e apesar de complicar seus planos, é importante as levar em conta e não poupar esforços para se adaptar a elas com sabedoria. É por aí.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As certezas sempre serão temporárias, a despeito de nossa humanidade se agarrar a elas na esperança de que não tenha mais de passar pelo tormento dos dilemas. Se não houvesse dilemas, deixaríamos de raciocinar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais difícil que para você seja compartilhar o que ocorre na intimidade do seu coração, este é o momento certo para o fazer, pois, você encontrará apoio e se levantarão razões esclarecedoras para entender melhor.