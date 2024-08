Ator brasiliense, Bernardo Felinto retorna à Globo em Mania de você

O brasiliense Bernardo Felinto, 39 anos, fará uma participação na novela Mania de você, que estreia em 9 de setembro na Globo. Ele será Joaquim, empresário milionário com assuntos pendentes ligados à protagonista Luma Molina, vivida por Agatha Moreira.

Essa não é a primeira vez do ator na emissora: ele já participou das novelas Órfãos da terra, em 2019, Verdades secretas, em 2015, e Joia rara, em 2013, além de uma passagem por Malhação, em 2014. Com Agatha Moreira, Bernardo repete uma parceria em cena. "Eu já a conhecia desde Verdades secretas. Eu fiz um fotógrafo e fiquei três capítulos. Sempre achei a Ágatha com uma interpretação muito intensa e uma técnica muito apurada de conseguir chegar na emoção no momento em que a cena exige", elogiou.

Para Bernardo, estar, pela primeira vez, em uma novela de João Emanuel Carneiro é um grande presente. "Que prazer trabalhar em uma novela que tem como autor o João Emanuel Carneiro! Esse é um tipo de projeto que todo ator gosta de aproveitar pela qualidade do texto", destacou o artista, que tem Avenida Brasil (2012), do mesmo criador, como uma referência.

Curiosamente, Felinto esteve em três produções ganhadoras do Emmy Internacional. "Eu tive muita sorte de ter trabalhado em Joia rara, Verdades secretas e Órfãos da terra. Participei de obras que tiveram uma credibilidade tão grande, que foram super bem recebidas tanto pelo público quanto pela crítica e agora estou em um projeto assinado pelo autor de uma das novelas de maior sucesso dos 20 anos. Eu acho que tudo isso é um diferencial, sem dúvida", concluiu.

Protagonista nas telonas

Atualmente morando no Rio de Janeiro, o talento candango pode ser visto nas telonas protagonizando o filme Letícia, de Cristiano Vieira, ao lado de Sophia Abrahão. Essa foi a primeira vez que o ator esteve à frente do elenco de um longa comercial, o que tem sido o motivo de comemoração. "Creio que ser um protagonista em um longa comercial pode fazer com que os produtores de elenco me vejam de outro maneira. Existem atores de uma vida inteira que ainda não fizeram um protagonista nos cinemas, então acho que é um poder de validação sim. Mas não dá pra cravar ao certo como isso vai se manifestar", afirmou, em entrevista ao Correio à época do lançamento da produção filmada em Brasília.

No currículo, Bernardo acumula mais de 35 espetáculos como ator, com várias temporadas nacionais. No cinema, participou do filme Minha mãe é uma peça 3 e diversos curtas e longas-metragens, entre eles, o filme Me deixe não ser, de sua autoria, que ganhou diversos prêmios de melhor roteiro. "Ganhar prêmios no cinema é uma realização, porque são obras autorais. Esses curtas que ganham prêmios fora foram obras que eu escrevi e atuei, então são projetos que tenho um carinho muito grande, inevitavelmente", observou.

Leticia: mergulho no que está além da compreensão (foto: Studio 10 Filmes/Divulgação)

Raízes no quadradinho

Na terra natal, Bernardo possui uma escola de teatro, o Curso de Teatro Bernardo Felinto, que existe há mais de 15 anos e já formou mais de 10 mil alunos. Também é fundador do Canal 'Só 1 Minuto' no Youtube, o maior canal de humor do centro-oeste com mais de 30 milhões de visualizações e 180 mil inscritos. No Distrito Federal, esteve durante 10 anos com o grupo De 4 é Melhor.

















